Приставы начали массово арестовывать объекты «Махонинских» в Челябинске

Силовики установили контроль над бизнес-империей «Махонинских» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебные приставы начали арестовывать имущество челябинского объединения «Махонинские» в рамках иска Генпрокуратуры о признании его экстремистским и национализации имущества. Информация о возбуждении исполнительных производств появилась на сайте ФССП.

На данный момент в списке «Юрьевский Торговый Комплекс» на улице Дзержинского в Челябинске, магазин №8 «Ткани», ООО «Армада», ПКФ «Надежда», ООО «Оргмедкорпорация» и ООО «Стройбизнессити». Арестовано управляющее SPA-комплексом «Атлантида» ООО «Аквалэнд», а также ООО «Антис» и «Медхимпро».

Контролирующая клуб «Галактика развлечений» фирма «Реси» официально значится банкротом, но обеспечительные меры наложены и на ООО «Проминвест», управляющее развлекательным комплексом «Звездный» в Миассе. Помимо этого, арестованы счета одного из братьев Махониных — Андрея.

Продолжение после рекламы

Аресты проводят московские приставы. Исполнительные листы выдавались с 20 по 23 октября Советским районным судом Челябинска, куда поступил иск Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура обратилась в суд в конце прошлой недели. Помимо запрета «Махонинских», ведомство требует обратить в собственность государства контролируемое ими имущество на сумму более 2,5 млрд рублей. В качестве ответчиков фигурируют 16 физических лиц, среди которых числятся братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь коммерческих организаций. Кроме того, еще пять человек и семь компаний обозначены как заинтересованные лица.