В Челябинске резко вырос спрос на квартиры-студии
Спрос на студии в городе в сентябре увеличился на 18%
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске в сентябре по сравнению с августом 2025 года спрос на студии увеличился на 18%. При этом число квартир на вторичном рынке выросло на 20%. Сейчас квартиры на вторичном рынке продаются в среднем по 105 000 рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости».
«В Челябинске вырос спрос на однокомнатные (+4%), двухкомнатные квартиры (+3%) и студии (+18%). В целом за последний месяц интерес к объектам на вторичном рынке увеличился на 3%», — сообщили в пресс-службе.
Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, вторичный рынок в Челябинске восстанавливается благодаря влиянию снижения ключевой ставки Центробанка. Рынок будет также активен в ближайшие месяцы.
Вслед за решениями регулятора снижаются ставки по ипотеке и требования к заемщикам. И хотя льготные программы покупки вторичного жилья по-прежнему ограничены, «вторичка» зачастую стоит дешевле, чем жилье в новостройках.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!