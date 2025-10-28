В Челябинске резко вырос спрос на квартиры-студии

Спрос на студии в городе в сентябре увеличился на 18% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в сентябре по сравнению с августом 2025 года спрос на студии увеличился на 18%. При этом число квартир на вторичном рынке выросло на 20%. Сейчас квартиры на вторичном рынке продаются в среднем по 105 000 рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости».

«В Челябинске вырос спрос на однокомнатные (+4%), двухкомнатные квартиры (+3%) и студии (+18%). В целом за последний месяц интерес к объектам на вторичном рынке увеличился на 3%», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, вторичный рынок в Челябинске восстанавливается благодаря влиянию снижения ключевой ставки Центробанка. Рынок будет также активен в ближайшие месяцы.

