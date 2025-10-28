В Челябинской области постановление о покупке шин для стройки блиндажей оказалось фейком
В соцсетях распространили фейковый призыв платно сдавать колеса на нужды обороны
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Рспространяемое в соцсетях по Челябинской области с призывом сдавать шины для строительства инженерных укреплений и оборонных барьеров оказалось фейком. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности региона.
«В соцсетях фиксируются публикации с „постановлением“ министерства общественной безопасности Челябинской области. В нем южноуральцев призывают срочно сдать шины в целях укрепления гражданской защиты региона, обещая денежную выплату. Это подделка», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В мнимом постановлении от 27 октября указано, что жителям региона нужно сдать колеса для укрепления объектов гражданской обороны, инженерных сооружений и создания защитных барьеров. Легковые шины принимаются по 150 рублей за штуку, грузовые или от трактора — по 300 рублей. Всем обратившимся обещали также вручить личную благодарность.
В министерстве отметили, что постановления имеют право издавать глава или правительство региона, министерства издают приказы. Само оформление документа не соответствует требованиям закона региона «О нормативных актах», а сам документ отсутствует в правовых базах. В министерстве просят жителей не доверять непроверенным источникам информации.
