В Магнитогорске официально появилась улица 100-летия Магнитки

28 октября 2025 в 14:07
Улица 100-летия Магнитки находится недалеко от парка «Притяжение»

Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Магнитогорске Челябинской области в районе парка «Притяжение» официально появилась улица 100-летия Магнитки. Об этом сообщает пресс-служба городского собрания депутатов. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о праздновании юбилея города. 

«В районе городского курорта „Притяжение“, в границах будущей жилой застройки будут располагаться улица 100-летия Магнитки и проезд Курортный», — сообщила пресс-служба собрания депутатов Магнитогорска. Информация размещена на официальном сайте. 

Президент Путин ранее издал указ об «О праздновании 100-летия основания города Магнитогорска Челябинской области». Документ опубликован 16 сентября 2024 года на сайте главы государства. Празднование юбилея пройдет в 2029 году, говорится в тексте указа. «Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2029 году 100-летия основания города Магнитогорска Челябинской области. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке», — сообщается в указе. 

Магнитогорск является вторым по численности населения городом в Челябинской области. В городе располагается крупнейшее в России металлургическое производство. 

