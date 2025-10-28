В гордуме Челябинска появились два новых депутата
Гордума Челябинска заместила два из трех вакантных мест
Депутаты городской думы Челябинска включили в свой состав эсера Александра Грамачкова и единоросса Вячеслава Курилина. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.
«Вакантный мандат думы Морозовой Ксении передан Грамачкову Александру Юрьевичу. Вакантный мандат представителя партии „Единая Россия“ — Курилину Вячеславу Валерьевичу», — обратился к собравшимся спикер думы Сергей Буяков. Грамачков будет работать в комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу. Курилин включен в основной состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству и в дополнительный состав постоянной комиссии по социальному развитию.
Грамачков — помощник депутата Госдумы, лидера областной организации эсеров Валерия Гартунга. Курилин — юрист «Народного фронта», председатель правления межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Антикризисный центр „Советник“».
Челябинская городская дума досрочно прекратила полномочия трех депутатов — Ксении Морозовой, Светланы Буравовой и Вигена Мхитаряна — 30 сентября. Все трое по итогам прошедших выборов вошли в состав заксобрания Челябинской области VIII созыва.
Поскольку Буравова и Морозова были избраны по партийным спискам, из сменщиков делегировали в думу их партии. Мхитарян избрался в гордуму как одномандатник. Поэтому на его округе состоятся довыборы взамен выбывшего депутата. Скорее всего, голосовать жителям округа придется в сентябре 2026 года, одновременно с выборами в Государственную думу.
