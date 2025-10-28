В гордуме Челябинска появились два новых депутата

Гордума Челябинска заместила два из трех вакантных мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты городской думы Челябинска включили в свой состав эсера Александра Грамачкова и единоросса Вячеслава Курилина. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

«Вакантный мандат думы Морозовой Ксении передан Грамачкову Александру Юрьевичу. Вакантный мандат представителя партии „Единая Россия“ — Курилину Вячеславу Валерьевичу», — обратился к собравшимся спикер думы Сергей Буяков. Грамачков будет работать в комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу. Курилин включен в основной состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству и в дополнительный состав постоянной комиссии по социальному развитию.

Грамачков — помощник депутата Госдумы, лидера областной организации эсеров Валерия Гартунга. Курилин — юрист «Народного фронта», председатель правления межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Антикризисный центр „Советник“».

Челябинская городская дума досрочно прекратила полномочия трех депутатов — Ксении Морозовой, Светланы Буравовой и Вигена Мхитаряна — 30 сентября. Все трое по итогам прошедших выборов вошли в состав заксобрания Челябинской области VIII созыва.