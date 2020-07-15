14 июля 2020

Россияне приготовились к второй волне коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарная обработка остановок общественного транспорта во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, уборка, защитный костюм, гигиена, дезинфекция, остановка общественного транспорта, санобработка, санитарная обработка, covid-19, covid19, коронавирус, противоэпидемические меры
Почти половина россиян уверены, что будет вторая волна коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В этом году произойдет вторая волна распространения коронавируса. Так считают 45% россиян, показал проведенный Российской академией народного хозяйства и госслужбы опрос.

«На вопрос о том, согласен ли респондент с утверждением, что в этом году произойдет вторая волна (вспышка) заболевания коронавирусом, утвердительно ответили 45%, отрицательно — 18%. Значительная часть — 37% — затруднились с ответом», — пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование. В опросе приняли участи больше двух тысяч человек.

При этом, как отмечается, 38% респондентов полагают, что режим самоизоляции был снят слишком рано. Еще 22% оценили снятие ограничений как своевременную меру, а 23% считают, что на такой шаг можно было пойти раньше.

В пресс-службе Минздрава РФ изданию сказали, что подъема заболеваемости в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций исключить нельзя. Распространению респираторных вирусов будут способствовать школьные, студенческие и рабочие коллективы. Снизить риск возникновения второй волны позволят соблюдение мер профилактики, ношение масок в общественных местах, а также вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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