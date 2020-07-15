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Ранее специалисты по цифровой безопасности делились советами, как защититься от банковских мошенников, напоминает агентство Nation News . Так, по их словам, в первую очередь не стоит совершать покупки в интернете с помощью зарплатной карты и сохранять логины и пароли в приложениях, передает телеканал 360 .

Пользователям поступают скам-сообщения, в которых им предлагается поучаствовать в опросе о социальных выплатах за вознаграждение. При этом жертву просят оплатить некую комиссию или оформить «закрепительный платеж». После оплаты никаких денег человеку не выплатят, а заплаченная «комиссия» уйдет злоумышленникам, предупреждает старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина. Кроме того, если жертва вводила данные карты, то у мошенников появится доступ и к ним.

«Бурно растет количество мошеннических ресурсов, на которых якобы предлагают социальные выплаты, финансовую помощь, доплаты, пособия, страховые взносы и другие виды выплат. С начала года их количество увеличилось в пять раз», — пишет РБК со ссылкой на отчет. С начала года было обнаружено более 23 тысяч подобных сайтов, на них переходили 27 миллионов раз, что в два раза больше показателей годовой давности.

В России растет число мошеннических сайтов и объявлений о соцвыплатах, в ближайшее время ситуация не улучшится. Доход злоумышленников за половину 2020 года составил не менее 8 миллиардов рублей. Об этом говорится в отчете «Лаборатории Касперского».

В 2020 году россияне заходили на мошеннические ресурсы 27 миллионов раз Фото: Анна Майорова © URA.RU

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