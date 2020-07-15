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Ранее агентство писало о том, что режим повышенной готовности по коронавирусу в Тюменской области продлен до 21 июля . При этом, местные власти периодически смягчают его условия.

Днем ранее COVID-19 подтвердился у 84 жителей Тюменской области. Таким образом, в регионе количество больных коронавирусом по-прежнему остается высоким. Тюменцы обвинили в распространении заболевания жителей соседнего Ханты-Мансийского округа . Они считают, что северяне, приезжающие в Тюмень на шопинг, увеличивают количество завозных случаев заболевания.

«Тюменская область — 82 случая заболевания COVID-19 за прошедшие сутки», — указано в сообщении федерального оперштаба. Подробности о том, при каких обстоятельствах заразились тюменцы не приводятся.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 82 жителей Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по противодействию COVID-19. Всего с начала пандемии вирус был диагностирован у 4286 тюменцев.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 4286 тюменцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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