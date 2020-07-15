За последние сутки коронавирус подтвердился у 82 жителей Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по противодействию COVID-19. Всего с начала пандемии вирус был диагностирован у 4286 тюменцев.
«Тюменская область — 82 случая заболевания COVID-19 за прошедшие сутки», — указано в сообщении федерального оперштаба. Подробности о том, при каких обстоятельствах заразились тюменцы не приводятся.
Днем ранее COVID-19 подтвердился у 84 жителей Тюменской области. Таким образом, в регионе количество больных коронавирусом по-прежнему остается высоким. Тюменцы обвинили в распространении заболевания жителей соседнего Ханты-Мансийского округа. Они считают, что северяне, приезжающие в Тюмень на шопинг, увеличивают количество завозных случаев заболевания.
Ранее агентство писало о том, что режим повышенной готовности по коронавирусу в Тюменской области продлен до 21 июля. При этом, местные власти периодически смягчают его условия.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «