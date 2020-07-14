Тюменцы обвинили жителей ХМАО в распространении коронавируса

Тюменцы считают, что северяне могут повлиять на эпидобстановку по коронавирусу в Тюменской области Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Тюменской области обвинили северян из ХМАО в том, что они «привозят» коронавирус в регион. Соответствующая публикация появилась в одном из городских пабликов соцсети «Вконтакте». Ее автор утверждает, что каждые выходные в Тюмень за покупками приезжают сотни жителей автономного округа, в котором сложилась неблагополучная эпидобстановка по COVID-19.

«Были на выходных в ТРЦ „Кристалл“, там на парковке было очень много машин с 86 регионом на номерах. Внутри самого торгового центра — не протолкнуться. Северяне едут в Тюмень за шопингом. А ведь у них каждый день выявляют почти по 300 заболевших. Так зачем ехать и распространять болезнь в другие регионы?», — задается вопросом анонимный автор публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Да пусть едут. Их все равно никак не проконтролируешь. В Тюмени много своих заболевших, которые также ходят по торговым центрам», — считает Олег Иванов. «Надо контролировать на въезде или вообще не пускать северян, пока у них заболевших меньше не станет. А вообще, у них своих магазинов хватает», — уверен Егор Елисеев.

Наплыв северян в Тюменскую область начался после 25 июня. После того, как местные власти разрешили возобновить работу торгово-развлекательным центрам, жители Ханты-Мансийского округа начали устраивать в Тюмени настоящие шопинг-туры.

За прошедшие сутки коронавирус обнаружен у 84 тюменцев. С начала пандемии заболевание было диагностировано у 4204 жителей Тюменской области. В Ханты-Мансийском автономном округе COVID-19 за минувшие сутки выявлен у 286 человек. За все время эпидемии вирус подтвердился у 12 742 югорчан.

В оперативный штаб по противодействию коронавирусу Тюменской области корреспондент URA.RU отправил письменный запрос о том, сколько «завозных» случаев COVID-19 было зарегистрировано в регионе с начала пандемии.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.