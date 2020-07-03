Теперь тюменцы смогут посещать не только парки и набережную, но и пляжи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 21 июня. Распоряжение об этом было подписано 3 июля, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

«Соответствующие изменения в постановление областного правительства № 120-п внесены 3 июля», — передает штаб. Одновременно на территории региона будут введены ограничения на проезд в общественном транспорте. С 8 июля пассажиров без масок не будут допускать в автобусы и маршрутки. А транспортные компании обязали начать распространять информацию об этом с 6 июля. Пенсионеров старше 65 лет и болеющих хроническими заболеваниями по-прежнему обязывают находиться дома.

Одновременно в регионе вводят и очередное послабление. С 3 июля для тюменцев откроют пляжи и термальные источники на открытом воздухе. Посетителей обяжут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области 3 июля зафиксировали рекорд заболеваемости коронавирусом с начала пандемии — за последние сутки выявлено 85 случаев заражения.