02 июля 2020

В Тюменской области продлили карантин. Вводятся новые ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие городских парков после ослабления карантина. Тюмень , набережная, отдых, корабль, пароход, паркур, гуляющие, тюменская набережная
Теперь тюменцы смогут посещать не только парки и набережную, но и пляжи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 21 июня. Распоряжение об этом было подписано 3 июля, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

«Соответствующие изменения в постановление областного правительства № 120-п внесены 3 июля», — передает штаб. Одновременно на территории региона будут введены ограничения на проезд в общественном транспорте. С 8 июля пассажиров без масок не будут допускать в автобусы и маршрутки. А транспортные компании обязали начать распространять информацию об этом с 6 июля. Пенсионеров старше 65 лет и болеющих хроническими заболеваниями по-прежнему обязывают находиться дома.

Одновременно в регионе вводят и очередное послабление. С 3 июля для тюменцев откроют пляжи и термальные источники на открытом воздухе. Посетителей обяжут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области 3 июля зафиксировали рекорд заболеваемости коронавирусом с начала пандемии — за последние сутки выявлено 85 случаев заражения.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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