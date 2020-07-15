14 июля 2020

Максим Фадеев пообещал привезти дождь в Курганскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Фадеев, фадеев максим
Фадеев собирается приехать в Курган в октябре Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Музыкальный продюсер Максим Фадеев пообещал приехать в Курганскую область и привезти дождь. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте.

«Наше Зауралье замучила беспросветная жара. Поделитесь дождичком со свой родиной, пожалуйста», — обратилась к Фадееву подписчица. «Скоро приеду. Привезу вам дождя!» — ответил продюсер.

В начале года Фадеев согласился приехать в Курган на юбилей школы №40. Праздник в честь 50-летия образовательного учреждения должен пройти 3 октября. Директор школы Зинаида Волосникова пригласила на него Фадеева, который раньше там учился. Как отметил продюсер, он приглашение принял, но приедет без концертов.

Максим Фадеев родился в Кургане. Ранее он опубликовал мини-фильм о школьных годах, в котором директор учебного учреждения показала журнал с оценками будущего продюсера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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