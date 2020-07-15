Максим Фадеев пообещал привезти дождь в Курганскую область

Музыкальный продюсер Максим Фадеев пообещал приехать в Курганскую область и привезти дождь. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте.
«Наше Зауралье замучила беспросветная жара. Поделитесь дождичком со свой родиной, пожалуйста», — обратилась к Фадееву подписчица. «Скоро приеду. Привезу вам дождя!» — ответил продюсер.
В начале года Фадеев согласился приехать в Курган на юбилей школы №40. Праздник в честь 50-летия образовательного учреждения должен пройти 3 октября. Директор школы Зинаида Волосникова пригласила на него Фадеева, который раньше там учился. Как отметил продюсер, он приглашение принял, но приедет без концертов.
Максим Фадеев родился в Кургане. Ранее он опубликовал мини-фильм о школьных годах, в котором директор учебного учреждения показала журнал с оценками будущего продюсера.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «