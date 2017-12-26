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26 декабря 2017
12:39  26 декабря 2017 0

«Пример того, как жить НЕ надо». Фадеев выпустил мини-фильм о жизни в Кургане. ВИДЕО

Максим Фадеев, фадеев максим
Максим Фадеев выпустил бэкстейдж к съемкам клипа «Орлы или вороны», которые проходили в его родном городеФото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Продюсер Максим Фадеев выпустил фильм о съемках клипа на песню «Орлы или вороны», которые проходили в Кургане. «Мы решили делать не просто бэкстейдж, а мини-фильм о нашей жизни», — написал продюсер в Instagram.

По словам Фадеева, съемки в Кургане превзошли все другие работы по накалу эмоций. «И, наверное, это не только из-за родной земли. Это как дань нашей памяти. Всему, что со мной происходило», — отмечает продюсер. Все взрослые герои клипа — это его настоящие одноклассники. Например, с Евгением Апанасенко, будучи во втором классе, Фадеев не поделил спортивную шапку, за которую мальчишки дрались за школой до первой крови. «С Жорой (Шаро) мы друзья еще со школы. И так я могу сказать про каждого, кто снялся в нашем видео», — пишет Фадеев.

Максим Фадеев, фадеев максим
Фадеев рассказал об эмоциях во время съемок
Фото: личная страница Максима Фадеева в Instagram

В 18-минутном ролике рассказывается не только о том, как снимались сцены для клипа в Кургане, роли в котором играли простые горожане. Почти все места, где велись съемки, связаны с детством и юностью Фадеева. Школьные друзья вспоминают забавные случаи из прошлого, а директор школы №40 Зинаида Волосникова показала журнал с оценками будущего продюсера. К удивлению, по большинству предметов Макс был троечником, а в итоговом аттестате по пению у Фадеева стоит «четверка». «Учителя, которые учили Максима, говорили, что он был хулиганом, его постоянно приглашали в кабинет директора школы, директор школы ему делал внушение», — говорит Волосникова.

Фадеев поясняет, что драки в клипе показаны неслучайно. «Это пример того, как жить НЕ надо. Я хочу верить в то, что жизнь меняется к лучшему. Хочу надеяться, что будет мир. По крайней мере в наших силах создать его вокруг себя», — пишет он. Его школьный друг Жорж Исои подтверждает: «Здесь не прославляются 90-е года. Те, кто их прожил, знают прекрасно, что это была та эпоха, которую никто не хочет возвращать».

Сам продюсер в фильме еще раз отмечает, что клип снят о настоящей мужской дружбе: «Если жену можно найти еще одну, как нам показывает история, то друзей найти еще раз нельзя». И благодарит курганцев, помогавших ему в работе: «Я знаю, что откликнулись все службы: скорая помощь, пожарные, милиция, все помогали — и губернатор. И все в эту историю вписались».

Клип Максима Фадеева на совместную с Григорием Лепсом композицию «Орлы или вороны» вышел 19 декабря. Съемки видеоролика проходили в Кургане, в них участвовали простые жители города, прошедшие кастинг. Как признается сам Фадеев, клип посвящен его малой родине. Как ранее сообщало «URA.RU», клип вызвал неоднозначную реакцию у курганцев: земляка критиковали за «бандитский» Курган и рекламу.

Анна Бояркина
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