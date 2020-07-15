14 июля 2020
13 июля 2020

Источник назвал преемника мэра реформируемого района ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., отставка, пустое кресло, кресло главы района, офисное кресло
Место главы администрации может занять его первый заместитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

После окончания муниципальной реформы в Тазовском районе ЯНАО кресло главы достанется нынешнему первому заместителю Семену Свидлову. Произойдет это, как сообщил источник URA.RU в политических кругах ЯНАО, уже осенью этого года.

«Наиболее вероятно, что главой администрации Тазовского муниципального района станет нынешний первый замглавы Семен Свидлов, — сообщил собеседник. — Смена главы запланирована на конец года, после того, как в районе завершится муниципальная реформа». Собеседник отметил, что некоторые надымские чиновники, ранее работавшие со Свидловым, уже морально готовятся к переезду, рассчитывая, что новый глава позовет их в свою команду.

Связаться с самим Свидловым, чтобы узнать его мнение по данному вопросу, пока не удалось. Окружные и районные власти пока никак не комментируют информацию о возможной смене главы района.

Семен Свидлов занимает должность первого заместителя главы района с конца прошлого года. До этого он год работал в аналогичной должности в Надымском районе. Принято считать, что с переводом Свидлова в Тазовский район власти завершили «зачистку» администрации от представителей команды экс-главы Александра Иванова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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