Источник назвал преемника мэра реформируемого района ЯНАО

Место главы администрации может занять его первый заместитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

После окончания муниципальной реформы в Тазовском районе ЯНАО кресло главы достанется нынешнему первому заместителю Семену Свидлову. Произойдет это, как сообщил источник URA.RU в политических кругах ЯНАО, уже осенью этого года.

«Наиболее вероятно, что главой администрации Тазовского муниципального района станет нынешний первый замглавы Семен Свидлов, — сообщил собеседник. — Смена главы запланирована на конец года, после того, как в районе завершится муниципальная реформа». Собеседник отметил, что некоторые надымские чиновники, ранее работавшие со Свидловым, уже морально готовятся к переезду, рассчитывая, что новый глава позовет их в свою команду.

Связаться с самим Свидловым, чтобы узнать его мнение по данному вопросу, пока не удалось. Окружные и районные власти пока никак не комментируют информацию о возможной смене главы района.

Семен Свидлов занимает должность первого заместителя главы района с конца прошлого года. До этого он год работал в аналогичной должности в Надымском районе. Принято считать, что с переводом Свидлова в Тазовский район власти завершили «зачистку» администрации от представителей команды экс-главы Александра Иванова.