Сенаторы поддержат закон о трехдневном голосовании

Совет Федерации поддержит закон, позволяющий проводить выборы в течение трех дней. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По словам Клишаса, закон будет рассмотрен Советом Федерации на следующем заседании, которое пройдет 24 июля. «Наш комитет и Совет Федерации поддержит его», — цитирует сенатора РИА «Новости».
Ранее в комитете Госдумы по контролю и регламенту одобрили поправки, по которым выборы можно проводить в течение трех дней. По данным ВЦИОМ, Подавляющее большинство россиян положительно оценило предложенные Центральной избирательной комиссией процедуры голосования, передает РАПСИ.
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