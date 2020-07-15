Госдума готова разрешить трехдневные выборы. Но на местах выступают против

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Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту во втором чтении поддержал направленные на возможность проведения голосования в течение трех дней поправки, передает « Федеральное агентство новостей ». При таком формате выборов досрочное голосование организовываться не будет, уточняет RT .

Члены УИК по опыту общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое проводилось неделю, отметили, что оплата в комиссиях не увеличилась. Они добавили, что большую часть времени на участках они проводили в ожидании избирателей.

«Даже один день голосования — это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до 8 утра и заканчивается ночью», — цитирует « Коммерсант » открытое письмо членов УИК. Также они предложили законодательно запретить подобное проведение голосований. Кроме того, в обращении говорится, что нынешний порядок выборов позволяет россиянам голосовать без очередей, так как в стране работает 97 тысяч избирательных участков, при том явка в среднем не превышала 41%.

В комитете Госдумы по контролю и регламенту одобрили поправки, по которым выборы можно проводить в течение трех дней. Однако более 630 членов участковых избирательных комиссий (УИК) написали обращение в Центризбирком, Госдуму и Совет Федерации с призывом отказаться от этой идеи.

Члены УИК написали открытое письмо, в котором призвали отказаться от идеи трехдневного голосования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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