14 июля 2020

Госдума готова разрешить трехдневные выборы. Но на местах выступают против

© Служба новостей «URA.RU»
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Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Курган , выборы, избирателный участок, дистанция, общероссийское голосование, социальная дистанция
Члены УИК написали открытое письмо, в котором призвали отказаться от идеи трехдневного голосования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В комитете Госдумы по контролю и регламенту одобрили поправки, по которым выборы можно проводить в течение трех дней. Однако более 630 членов участковых избирательных комиссий (УИК) написали обращение в Центризбирком, Госдуму и Совет Федерации с призывом отказаться от этой идеи.

«Даже один день голосования — это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до 8 утра и заканчивается ночью», — цитирует «Коммерсант» открытое письмо членов УИК. Также они предложили законодательно запретить подобное проведение голосований. Кроме того, в обращении говорится, что нынешний порядок выборов позволяет россиянам голосовать без очередей, так как в стране работает 97 тысяч избирательных участков, при том явка в среднем не превышала 41%.

Члены УИК по опыту общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое проводилось неделю, отметили, что оплата в комиссиях не увеличилась. Они добавили, что большую часть времени на участках они проводили в ожидании избирателей.

Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту во втором чтении поддержал направленные на возможность проведения голосования в течение трех дней поправки, передает «Федеральное агентство новостей». При таком формате выборов досрочное голосование организовываться не будет, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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