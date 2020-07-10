РБК: в России могут отменить «день тишины» перед выборами

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Реализация этих задумок начнется только если опыт голосования по Конституции покажется успешным, пишет РБК. Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что обновление правил оживит процесс выборов. Скорее всего, это будут не следующие выборы, которые состоятся 13 сентября. К тому моменту правительство не успеет обновить законодательство, объясняют в СМИ.

«Я поддерживаю эти идеи, за исключением монополии Общественной палаты на назначение наблюдателей», — прокомментировал идею сенатор Андрей Клишас в разговоре с РБК. Эти нововведения возможны только после анализа итогов общероссийского голосования, отметил он.

Речь идет также об отмене запрета на обнародование экзитполов до закрытия участков и назначении наблюдателей только при помощи Общественной палаты. Отмечается, что пока нет окончательного решения, использовать ли эту норму на выборах. Идея обсуждается с парламентом.

Кремль и Совет Федерации задумались над тем, чтобы отменить «день тишины» перед выборами. Кроме того власти думают над введением и других норм, которые действовали во время голосования по Конституции, пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента и Кремлю.

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