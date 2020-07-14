В России определят новые функции и статус Госсовета

Госсовет в ближайшее время может превратиться в один из основных органов политической системы. Для определения его статуса в ближайшее время предполагается принять отдельный федеральный закон.
«Структура будет обеспечивать функционирование и взаимодействие органов публичной власти, а также определять основные направления внутренней и внешней политики. Статус Госсовета будет указан в отдельном федеральном законе», — пишут «Известия». Как сказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, после принятия закона структура станет одним из ключевых институтов в политической системе, но при этом не будет дублировать или подменять функции других органов власти.
Кроме того, Госсовет станет главной площадкой для диалога президента с регионами. На заседаниях будут обсуждать вопросы государственного значения, а также подводить промежуточные итоги работы на местах. Как отметили эксперты, для усиления Госсовета к уже существующей консультативной функции могут прибавиться исполнительные полномочия.
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