Доступ к госсервисам может стать платным для россиян

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Клипарт. Сургут, госуслуги сайт
Проект «Доступный интернет» приносит убытки для операторов связи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Проект «Доступный интернет», подразумевающий бесплатный доступ к российским социально-значимым сервисам, может обернуться значительными потерями для операторов связи. Поэтому глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил правительству сделать этот проект платным за счет граждан.

Эксперимент проекта «Доступный интернет» Минкомсвязь запустила по поручению президента России в апреле 2020 года. Инициатива подразумевает бесплатный доступ граждан к значимым государственным сервисам даже при отрицательном балансе, напоминает «Национальная служба новостей». Проект продлили до 31 декабря 2020 года, но в Минкомсвязи считают, что полученные результаты нужно проанализировать и обсудить с бизнесом.

«Общая недополученная выручка всех операторов фиксированной и мобильной связи будет составлять от 110 млрд рублей в год», — цитирует письмо Шохина «Федеральное агентство новостей». Расчеты произведены на основании полученных во время эксперимента данных, уточняет он.

Промышленник просит премьер-министра Михаила Мишустина предусмотреть компенсацию затрат операторов связи за счет граждан. Предлагается не только взымать с россиян плату в минимальном размере за доступ к «Доступному интернету», но и отключать его при отрицательном балансе. В противном случае инициатива может привести к падению инвестиций и замедлению развития инфраструктуры сетей связи, считают в Российском союзе предпринимателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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