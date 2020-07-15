Доступ к госсервисам может стать платным для россиян

Проект «Доступный интернет», подразумевающий бесплатный доступ к российским социально-значимым сервисам, может обернуться значительными потерями для операторов связи. Поэтому глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил правительству сделать этот проект платным за счет граждан.
Эксперимент проекта «Доступный интернет» Минкомсвязь запустила по поручению президента России в апреле 2020 года. Инициатива подразумевает бесплатный доступ граждан к значимым государственным сервисам даже при отрицательном балансе, напоминает «Национальная служба новостей». Проект продлили до 31 декабря 2020 года, но в Минкомсвязи считают, что полученные результаты нужно проанализировать и обсудить с бизнесом.
«Общая недополученная выручка всех операторов фиксированной и мобильной связи будет составлять от 110 млрд рублей в год», — цитирует письмо Шохина «
Промышленник просит премьер-министра Михаила Мишустина предусмотреть компенсацию затрат операторов связи за счет граждан. Предлагается не только взымать с россиян плату в минимальном размере за доступ к «Доступному интернету», но и отключать его при отрицательном балансе. В противном случае инициатива может привести к падению инвестиций и замедлению развития инфраструктуры сетей связи, считают в Российском союзе предпринимателей.
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