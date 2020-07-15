ВВП России упал на 10% за три месяца

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Аналитики Центрального банка России ожидали спад не более, чем на 10% Фото: Алексей Андронов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Валовой внутренний продукт РФ снизился на 10%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«ВВП России во II квартале упал на 9,5-10%», — передает агентство. Отмечается, что аналитики Центрального банка России ожидали спад не более, чем на 10%.

Ранее в докладе Всемирного банка сообщалось, что ВВП России в 2020 году упадет до минимальных показателей за последние 11 слет. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказывала мнение, что снижение показателей ВВП в России будет меньше, чем в других странах, передает агентство Nation News. Она считает, что РФ менее чувствительна к мировому кризису.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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