ВВП России в 2020 году упадет до 11-летнего минимума

По прогнозам экономика начнет расти с 2021 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России в 2020 году ВВП упадет до минимальных показателей за последние 11 лет. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка.

«Под влиянием глубокого спада мировой экономики, спровоцированного пандемией COVID-19, ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — приводит данные из доклада ТАСС. Отмечается, что 2021—2022 годах экономика страны будет восстанавливаться умеренными темпами.

Как сообщает издание, по итогам 2020 года совокупное потребление домохозяйств сократится на 4,9%. По данным Всемирного банка, отрицательные показатели негативно скажутся на обрабатывающем секторе, добыче полезных ископаемых и транспортном секторе.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что снижение показателей ВВП в России будет меньше, чем в других странах, передает агентство Nation News. Она считает, что РФ менее чувствительна к мировому кризису.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян снижается уровень доходов. Он добавил, что нужно поддержать российские семьи, но признал, что в этом плане пока идеального варианта добиться не удалось.

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