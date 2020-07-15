Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу

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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, врач, больница
Пандемия показала уязвимые места в здравоохранении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Инфекционная служба в России нуждается в модернизации. С таким предложением выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Необходимо провести модернизацию инфекционной службы, чтобы защитить наших граждан и обеспечить стабильное оказание плановой помощи в обычной жизни или появлении новых угроз», — приводит слова главы правительства RT. Мишустин добавил, что отечественная система здравоохранения справляется с нагрузкой, возникшей из-за коронавируса. Однако пандемия показала слабые стороны российской медицины, считает премьер-министр.

Главными проблемами в здравоохранении врачи называют непродуманную систему финансирования и нехватку кадров. Ситуацию усугубил коронавирус, из-за которого в больницах не хватало коек, а врачам — защитных масок и перчаток. В Минздраве просят россиян соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и часто мыть руки, чтобы минимизировать риск второй вспышки заражения, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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