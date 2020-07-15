Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу

Инфекционная служба в России нуждается в модернизации. С таким предложением выступил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Необходимо провести модернизацию инфекционной службы, чтобы защитить наших граждан и обеспечить стабильное оказание плановой помощи в обычной жизни или появлении новых угроз», — приводит слова главы правительства RT. Мишустин добавил, что отечественная система здравоохранения справляется с нагрузкой, возникшей из-за коронавируса. Однако пандемия показала слабые стороны российской медицины, считает премьер-министр.
Главными проблемами в здравоохранении врачи называют непродуманную систему финансирования и нехватку кадров. Ситуацию усугубил коронавирус, из-за которого в больницах не хватало коек, а врачам — защитных масок и перчаток. В Минздраве просят россиян соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и часто мыть руки, чтобы минимизировать риск второй вспышки заражения, передает телеканал 360.
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