14 июля 2020

Боевые самолеты атаковали командный пункт под Курганом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, самолет, су-34, авиационный комплекс
В учениях принимали участие самолеты Су-34 и Су-24МР с челябинской авиабазы «Шагол» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Боевые самолеты во время учений уничтожили условный командный пункт противника, расположенный на территории Курганской области. Для этого применялись неуправляемые ракеты и авиабомбы, сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Укрепленный командный пункт обнаружил экипаж самолета-разведчика Су-24МР. После этого с авиабазы «Шагол» в Челябинской области были подняты три истребителя-бомбардировщика Су-34. «С высоты около двух тысяч метров на скорости 700-750 км/ч два самолета нанесли ракетный удар по наземным мишеням в Курганской области, применив 70 неуправляемых авиационных ракет С-8», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Ракеты уничтожили живую силу противника и легкобронированную технику. Третий самолет сбросил две осколочно-фугасные авиационные бомбы по 250 кг каждая. Установленные на самолетах средства контроля зафиксировали поражение всех наземных целей.

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника при любых метеоусловиях. Дальность полета этого — до четырех тысяч километров, максимальная скорость — до 1,9 тысячи км/ч, боевая нагрузка — до 8 тонн.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество Война
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...