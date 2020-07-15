Боевые самолеты атаковали командный пункт под Курганом

Боевые самолеты во время учений уничтожили условный командный пункт противника, расположенный на территории Курганской области. Для этого применялись неуправляемые ракеты и авиабомбы, сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Укрепленный командный пункт обнаружил экипаж самолета-разведчика Су-24МР. После этого с авиабазы «Шагол» в Челябинской области были подняты три истребителя-бомбардировщика Су-34. «С высоты около двух тысяч метров на скорости 700-750 км/ч два самолета нанесли ракетный удар по наземным мишеням в Курганской области, применив 70 неуправляемых авиационных ракет С-8», — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Ракеты уничтожили живую силу противника и легкобронированную технику. Третий самолет сбросил две осколочно-фугасные авиационные бомбы по 250 кг каждая. Установленные на самолетах средства контроля зафиксировали поражение всех наземных целей.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника при любых метеоусловиях. Дальность полета этого — до четырех тысяч километров, максимальная скорость — до 1,9 тысячи км/ч, боевая нагрузка — до 8 тонн.
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