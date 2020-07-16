Генпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях госкомпании «Дом.РФ». Инициатором проверки стала Счетная палата. Ведомство хочет установить, как были использованы 11,8 млрд рублей, которые выделялись из бюджета для достройки домов разорившейся строительной компании «СУ-155».

«Обращение в Генпрокуратуру было отправлено 28 апреля, ответ с уведомлением Счетная палата получила 30 июня. Но в ответе Гепрокуратуры не уточняется, в отношении каких лиц или компаний ведется проверка», — пишет РБК со ссылкой на представителя Счетной палаты.

В госкомпании, как отмечается, настаивают, что Генпрокуратура не ведет проверку в отношении «Дом.РФ». Говорят, 15 июня ведомство запросило позицию по выводам Счетной палаты, а 29 июня компания довела свою позицию и «исчерпывающие материалы для всестороннего анализа ситуации».

Признаки коррупции, как отмечается, были обнаружены во время анализа результативности обеспечения прав дольщиков в ноябре 2019-го по апрель 2020 года. В 2015 году у «СУ-155» возникли финансовые проблемы, в 2016-м она была признана банкротом. Компания не достроида 145 жилых домов в 14 регионах России. На достройку не хватало 11,4 млрд рублей. Предполагалось, что 7,8 млрд возьмут из федерального бюджета, а остальные деньги — от продажи свободных помещений в незавершенных домах. Госкомпания получила государственные средства и заключила договор с Минстроем и Росимуществом о завершении строительства 38 домов, однако Счетная палата выяснила, что на тот момент 13 домов из 38 уже были введены в эксплуатацию. В конце 2019-го на достройку домов было выделено еще 4 млрд рублей, но, как утверждает ведомство, информация о полученных доходах от продажи свободных помещений отсутствует.

В пресс-службе «Дом.РФ» журналистам сказали, что все действия в рамках достройки домов «СУ-155» производились в соответствии с планом мероприятий, которое утверждало правительство. Деньги от проданных помещений пошли на достройку других объектов компании, а включение в договор достройки тех домов, которые были введены в эксплуатацию, объяснили тем, что по ним не были завершены расчеты с контрагентами.

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