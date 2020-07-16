Умер один из создателей фильма «Бриллиантовая рука»

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В 1955 году после окончания операторского факультета ВГИК, начал работать оператором-постановщиком на киностудии «Мосфильм». С тех пор он снял больше 20 фильмов. Среди них такие известные картины, как «Бриллиантовая рука», «Битва за Москву», «Емельян Пугачев», «Великий полководец Георгий Жуков» и другие.

«Тяжело и горько прощаться с нашим товарищем. Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек», — говорится в сообщении. Отмечается, что Черных имеет звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Авторы письма подчеркнули, что он был одним из первых операторов, кто освоил съемки под водой.

Кинооператор Игорь Черных, работавший над фильмом «Бриллиантовая рука», скончался в возрасте 88 лет. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов РФ.

Игорь Черных работал оператором-постановщиком на киностудии «Мосфильм» (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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