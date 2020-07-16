Умер один из создателей фильма «Бриллиантовая рука»

Кинооператор Игорь Черных, работавший над фильмом «Бриллиантовая рука», скончался в возрасте 88 лет. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов РФ.
«Тяжело и горько прощаться с нашим товарищем. Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек», — говорится в сообщении. Отмечается, что Черных имеет звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Авторы письма подчеркнули, что он был одним из первых операторов, кто освоил съемки под водой.
В 1955 году после окончания операторского факультета ВГИК, начал работать оператором-постановщиком на киностудии «Мосфильм». С тех пор он снял больше 20 фильмов. Среди них такие известные картины, как «Бриллиантовая рука», «Битва за Москву», «Емельян Пугачев», «Великий полководец Георгий Жуков» и другие.
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