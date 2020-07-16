15 июля 2020

Сенатор Керимов в пандемию вдвое увеличил свое состояние

© Служба новостей «URA.RU»
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Дни Свердловской области в Совете Федерации. Москва, совет федерации
Сенатор Сулейман Керимов занял седьмое место в топ-10 самых богатых людей России Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов почти вдвое увеличил свое состояние во время пандемии. За четыре месяца его капитал вырос с 10 миллиардов долларов до 18,5 миллиардов долларов за счет роста стоимости акций золотодобывающей компании «Полюс». Об этом сообщает журнал Forbes.

«Состояние семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова F 13 увеличилось почти вдвое — с 10 млрд долларов до 18,5 млрд. Керимов в четверг занимал седьмую строчку в топ-10 богатейших россиян», — пишет издание. Последний раз Керимов входил в топ-10 самых богатых людей России в 2008 году.

Увеличив состояние на 8,5 миллиарда долларов за четыре месяца пандемии, Керимов показал лучший результат среди всех российских миллиардеров. Семье сенатора от Дагестана принадлежит 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс», акции которой стоят более 13 тысяч рублей за штуку. Только за 15 июля бумаги компании прибавили в цене 3%.

В марте 2020 года Forbes оценил состояние Керимова в 10 $ миллиардов, тогда он занял 13-е строчку в рейтинге богатейших россиян. В это время акции «Полюса» стоили более восьми тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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