Сенатор Керимов в пандемию вдвое увеличил свое состояние

Сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов почти вдвое увеличил свое состояние во время пандемии. За четыре месяца его капитал вырос с 10 миллиардов долларов до 18,5 миллиардов долларов за счет роста стоимости акций золотодобывающей компании «Полюс». Об этом сообщает журнал Forbes.
«Состояние семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова F 13 увеличилось почти вдвое — с 10 млрд долларов до 18,5 млрд. Керимов в четверг занимал седьмую строчку в топ-10 богатейших россиян», — пишет издание. Последний раз Керимов входил в топ-10 самых богатых людей России в 2008 году.
Увеличив состояние на 8,5 миллиарда долларов за четыре месяца пандемии, Керимов показал лучший результат среди всех российских миллиардеров. Семье сенатора от Дагестана принадлежит 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс», акции которой стоят более 13 тысяч рублей за штуку. Только за 15 июля бумаги компании прибавили в цене 3%.
В марте 2020 года Forbes оценил состояние Керимова в 10 $ миллиардов, тогда он занял 13-е строчку в рейтинге богатейших россиян. В это время акции «Полюса» стоили более восьми тысяч рублей.
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