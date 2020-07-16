Сенатор Керимов в пандемию вдвое увеличил свое состояние

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В марте 2020 года Forbes оценил состояние Керимова в 10 $ миллиардов, тогда он занял 13-е строчку в рейтинге богатейших россиян. В это время акции «Полюса» стоили более восьми тысяч рублей.

Увеличив состояние на 8,5 миллиарда долларов за четыре месяца пандемии, Керимов показал лучший результат среди всех российских миллиардеров. Семье сенатора от Дагестана принадлежит 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс», акции которой стоят более 13 тысяч рублей за штуку. Только за 15 июля бумаги компании прибавили в цене 3%.

«Состояние семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова F 13 увеличилось почти вдвое — с 10 млрд долларов до 18,5 млрд. Керимов в четверг занимал седьмую строчку в топ-10 богатейших россиян», — пишет издание. Последний раз Керимов входил в топ-10 самых богатых людей России в 2008 году.

Сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов почти вдвое увеличил свое состояние во время пандемии. За четыре месяца его капитал вырос с 10 миллиардов долларов до 18,5 миллиардов долларов за счет роста стоимости акций золотодобывающей компании «Полюс». Об этом сообщает журнал Forbes.

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