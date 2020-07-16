Власть винит пермяков в резком росте заразившихся коронавирусом

Глава пермского минздрава Оксана Мелехова считает, что пермяки сами виноваты в том, что заражаются коронавирусом Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава пермского минздрава Оксана Мелехова обвинила пермяков в резком увеличении числа заболевших COVID-19. Региональный оперштаб сообщает, что ежесуточный прирост числа заразившихся впервые за неделю приблизился к 2%, сегодня выявлено 87 новых случаев заражения.

«У многих пациентов сейчас источник заражения установить не удается. Люди стали активно переезжать между городами, встречаться с родственниками и общаться с друзьями, пренебрегая рекомендациями по соблюдению правил противоэпидемической безопасности. В жаркую погоду жители региона загорают и посещают пляжи», — заявила Мелехова. Она еще раз призвала использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки, а руки регулярно обрабатывать спиртовыми растворами.

Всего в Пермском крае зарегистрирован 4705 (+87 за сутки) случай заражения коронавирусной инфекцией, в результате болезни скончались 176 (+4 за сутки) человек, выздоровели — 3692 (+116 за сутки). Коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет 1,22 (15 июля — 1,01), что не соответствует текущему этапу снятия ограничений (должно быть менее 0,8).