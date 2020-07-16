В заречных микрорайонах Тюмени появилась стая агрессивных собак Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Тюмени стая крупных породистых собак захватила детскую площадку. Об этом местные жители сообщили в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте». По словам тюменцев, из-за агрессивных бездомных животных дети боятся выходить во двор.

«Это как-то уж совсем перебор. На детской площадке… Псы все здоровые… Стоит одному только дернуться, все сразу кинутся. И не надо говорить, что пока собаку не тронешь, она не тронет в ответ! Сейчас такая аномальная жара, что и у собак может „переклинить“. Такая свора любого взрослого человека разорвет на раз-два», — заявила в своей публикации Татьяна Хардина.

Мнения других пользователей соцсети на этот счет разделились. «Собак море, и никто их не ловит. Бегают стаями штук по шесть-восемь, и это уже давно так. Ладно, бегают. На меня напасть пару раз пытались», — пояснил Антон Киви. «Эти псы добрые. Их там все дети любят, скачут по ним, играют», — заявила Маргарита Терещенко «Не всегда они добродушно себя ведут, могут всей стаей напасть на ребёнка или взрослого. У них же тоже настроение меняется», — считает Гуля Амирова.

URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в тюменском Леспаркхозе, который занимается отловом бездомных собак. Туда направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что в поселке Боровский Тюменского района собака искусала лицо 10-летней девочке. Пострадавшему ребенку наложили несколько швов.

Бездомные собаки не подпускают тюменцев к детской площадке соцсеть «ВКонтакте»