Защита обвиненного в госизмене Сафронова снова обжалует его арест

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Избрание Лефортовским районным судом меры пресечения в отношении Сафронова Ивана. Москва, сафронов иван
Защита Сафронова обжалует постановление суда в кассационной инстанции Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Защита советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, считает, что его оклеветали. Об этом сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов. Он также добавил,.что защита снова обжалует решение об аресте подзащитного, которое ранее оставил в силе Мосгорсуд.

«Вашего коллегу оклеветали, такие случаи будут повторяться, если этому не противодействовать», — сообщил Павлов журналистам. Отмечается, что защита обжалует постановление суда в кассационной инстанции, пишет РИА «Новости».

Иван Сафронов был задержан в Москве 7 июля. Его обвиняют в госизмене. Сафронов свою вину не признал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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