Защита обвиненного в госизмене Сафронова снова обжалует его арест

Защита Сафронова обжалует постановление суда в кассационной инстанции
новость из сюжетаСоветника главы Роскосмоса обвинили в госизмене
Защита советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, считает, что его оклеветали. Об этом сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов. Он также добавил,.что защита снова обжалует решение об аресте подзащитного, которое ранее оставил в силе Мосгорсуд.
«Вашего коллегу оклеветали, такие случаи будут повторяться, если этому не противодействовать», — сообщил Павлов журналистам. Отмечается, что защита обжалует постановление суда в кассационной инстанции, пишет РИА «Новости».
Иван Сафронов был задержан в Москве 7 июля. Его обвиняют в госизмене. Сафронов свою вину не признал.
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