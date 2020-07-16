Ветеран ФСБ раскрыл, чем интервью грозит оппозиционеру-уклонисту

Рядовому российской армии Руслану Шаведдинову, служащему на архипелаге Новая Земля, грозит дисциплинарное наказание за интервью блогеру Алексею Навальному. Такой прогноз сделал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
«Он не имеет права разглашать информацию о месте своей службы, пребывании, условиях. Это служебная тайна. Это дисциплинарное правонарушение», — объяснил RT ветеран ФСБ. По его словам, Шаведдинову может грозить до трех нарядов вне очереди.
Военный судья в отставке Артур Рамазанов рассмотрел в сведениях, которые раскрыл Шаведдинов, служебную информацию. Это может перерасти в уголовное дело за разглашение гостайны. «Нужно понимать, являются ли те сведения, которые он разглашал, государственной тайной или нет. Если да, может наступить ответственность по ст. 283 УК РФ „Разглашение государственной тайны“ в определенных случаях. До четырех лет лишения свободы по первой части», — сообщил адвокат.
Сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» Руслан Шаведдинов долгое время уклонялся от воинской службы. В октябре 2019 года он прошел медицинское освидетельствование, которое признало его годным. В итоге Шаведдинова принудительно направили на прохождение срочной военной службы на Новую Землю. В недавнем интервью Алексею Навальному рядовой рассказал о быте, условиях проживания, а также о том, где находится его часть.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.