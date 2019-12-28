Отслуживший в армии оппозиционер-уклонист рассказал, что ждет сотрудника ФБК на Новой Земле

Михаил Конев предостерег Руслана Шаведдинова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, который проходит военную службу на архипелаге Новая Земля, ждет тяжелая адаптация, отсутствие интернета и увольнений. Таким прогнозом поделился оппозиционер Михаил Конев, который ранее был направлен на службу в армии по схожей траектории.

По словам Конева, он служил в воинской части в Ленинградской области, «слава у которой тоже была так себе». «Не завидую парню. Начало службы и адаптация зимой — всегда [ужасно]. Интернета нет — неприятно, так как все мы больны социальными сетями и живем в онлайне. Белые медведи — не страшно, но без увольнений…», — написал оппозиционер в своем telegram-канале.

Конев также пожелал Шаведдинову стойкости и назвал плюсы военной службы. Он заверил единомышленника, что армия приводит мысли в порядок и помогает узнать разных людей со всей России, что, по его словам, важно для начинающего политика.

Помимо этого, Конев поспешил успокоить сотрудника ФБК, заявив, что состояние «политических» военнослужащих начальство несет ответственность и постоянно отчитывается вышестоящему руководству. Поэтому за свое самочувствие, по его словам, Шаведдинову переживать не стоит. Он также подчеркнул, что все индивидуально, и хорошему человеку армия не будет в тягость, а, напротив, поможет обрести новых друзей и еще поможет в будущем.

Михаил Конев состоял в федеральном совете «Партии народной свободы» (ПАРНАС), был доверенным лицом кандидата в президенты Ксении Собчак, работал помощником Бориса Немцова, участвовал во многих митингах оппозиции. Как и Шаведдинов, долгое время уклонялся от военной службы, пытался обжаловать призыв в суде, но, в итоге, был отправлен в воинскую часть 02511 в поселке Каменка Ленинградской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Шаведдинов длительное время уклонялся от постановки на воинский учет. В октябре в присутствии адвоката он прошел медицинское освидетельствование, которое признало его годным. Тогда же и получил повестку. Шаведдинов пытался оспорить решение комиссии в суде, но после повторной медэкспертизы был признан годным и отправлен на место прохождения службы.