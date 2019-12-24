Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов долгое время уклонялся от службы в армии по призыву, а после прохождение комиссии в военном комиссариате был законно отправлен на архипелаг Новая Земля. Об этом журналистам сообщил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.
Ранее, напомним, в СМИ появилась информация, что Шаведдинов был якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии в Архангельскую область. Представитель военкомата, в свою очередь, опроверг эти сообщения.
По словам полковника, до октября этого года Шаведдинов длительное время «уклонялся от постановки на воинский учет и прохождения мероприятий, связанных с призывом». 28 октября он прибыл по повестке в военкомат вместе со своим адвокатом, прошел медицинское освидетельствование, которое признало его годным, и в тот же день получил повестку на отправку к месту прохождения службы.
Мужчина не согласился с этим решением и обратился в Савеловский суд Москвы с административным иском. Решение призывной комиссии было приостановлено, но 11 ноября суд отказал в удовлетворении иска. Шаведдинов обжаловал постановление в Московском городском суде, который потом так же оставил решение в силе.
«23 декабря Шаведдинов был направлен на городской сборный пункт, где был проведен его повторный медицинский осмотр, в ходе которого препятствий к прохождению военной службы установлено не было, — приводит ТАСС слова Локтева. — В составе команды (он) убыл к месту прохождения военной службы по призыву».
Место службы, по словам представителя военкомата, было определено в соответствии с результатами медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности.