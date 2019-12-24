24 декабря 2019

Сотрудник ФБК Шаведдинов уклонялся от призыва в армию. Теперь служит на Новой Земле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция торжественного построения к Дню Победы. Челябинск, армия, солдаты, призывники, новобранцы, вооруженные силы
Руслан Шаведдинов уклонялся от призыва, заявил представитель военкоматаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов долгое время уклонялся от службы в армии по призыву, а после прохождение комиссии в военном комиссариате был законно отправлен на архипелаг Новая Земля. Об этом журналистам сообщил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.

Ранее, напомним, в СМИ появилась информация, что Шаведдинов был якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии в Архангельскую область. Представитель военкомата, в свою очередь, опроверг эти сообщения.

По словам полковника, до октября этого года Шаведдинов длительное время «уклонялся от постановки на воинский учет и прохождения мероприятий, связанных с призывом». 28 октября он прибыл по повестке в военкомат вместе со своим адвокатом, прошел медицинское освидетельствование, которое признало его годным, и в тот же день получил повестку на отправку к месту прохождения службы.

Мужчина не согласился с этим решением и обратился в Савеловский суд Москвы с административным иском. Решение призывной комиссии было приостановлено, но 11 ноября суд отказал в удовлетворении иска. Шаведдинов обжаловал постановление в Московском городском суде, который потом так же оставил решение в силе.

«23 декабря Шаведдинов был направлен на городской сборный пункт, где был проведен его повторный медицинский осмотр, в ходе которого препятствий к прохождению военной службы установлено не было, — приводит ТАСС слова Локтева. — В составе команды (он) убыл к месту прохождения военной службы по призыву».

Место службы, по словам представителя военкомата, было определено в соответствии с результатами медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...