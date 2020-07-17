В свердловских больницах из-за коронавируса не хватает коек

На 15 июля в больницах Свердловской области занято 5542 из 6847 коек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области — дефицит мест для больных в медицинских учреждениях из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Николай Цуканов на совещании с участием губернатора Евгения Куйвашева и главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. По словам полпреда, на текущий момент в свердловских больницах заняты 80% мест.

«В связи с ростом заболеваемости [коронавирусом] регистрируется дефицит коечного фонда. По состоянию на 15 июля из 6847 коек занято 5542 койки. Для решения этого вопроса в субъекте задействовано 43 стационара, в том числе организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, что может привести к снижению доступности таких услуг для региона», — передает слова Цуканова корреспондент URA.RU.

Говоря о проблемах специализированной помощи, не связанной с коронавирусом, Цуканов сообщил, что наблюдается снижение госпитализации пациентов с острым коронарным синдромом, в то время как летальность выросла на 6,2%. Количество посещений поликлиник по профилю «кардиология» снизилось на 22%, добавил Цуканов.

«Сегодня основная нагрузка приходится на скорую медпомощь. Несмотря на то, что для усиления этой работы регионом предпринимаются определенные меры, обращения граждан и информация в СМИ свидетельствуют о наличии проблем: людям приходится долго ждать приезда скорой помощи и прохождения компьютерной томографии», — описал ситуацию в регионе полпред.