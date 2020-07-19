В Курганской области пока нельзя смягчать ограничения по COVID-19

От коронавируса в регионе вылечили почти 1000 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 19 июля подтвердился 51 новый случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«Подтверждены 51 новый случай COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Это не позволяет рассчитывать на смягчение карантина: для этого число курцанцев с коронавирусом должно было три дня подряд снижаться на три человека. 18 июля было 49 случаев, 17 июля — 50 заболевших.

В регионе с начала эпидемии всего выявили 1803 случая заражения. Больше всего заболевших за день в регионе выявили 11 июля. Тогда зафиксировали 65 случаев.

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 ввели в Курганской области 1 апреля, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. С 30 июня можно посещать кинотеатры, а с 10 июля курганцы могут есть в помещениях кафе и ресторанов. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.