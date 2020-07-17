Новые случаи COVID обнаружены в семи районах Курганской области

В регионе вылечили 928 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 17 июля подтвердились 50 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Коронавирус обнаружили в Кургане и в семи районах области

«На 17 июля в Курганской области лабораторно подтверждены 50 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 31 заболевшего обнаружили в Кургане. Остальные из Кетовского, Варгашинского, Куртамышского, Шумихинского, Щучанского, Далматовского и Шадринского районов.

17 июля коэффициент распространения инфекции равнялся 0,85. Ситуация близка к оптимистичному сценарию. Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

С начала эпидемии в регионе всего выявили 1703 заболевших. По выздоровлению выписали 928 человек, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. Больше всего заболевших за день в регионе выявили 11 июля. Тогда зафиксировали 65 случаев.

В Курганской области 1 апреля ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 ввели, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. С 30 июня можно посещать кинотеатры, а с 10 июля курганцы могут есть в помещениях кафе и ресторанов. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.