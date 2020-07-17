Россияне могут рассчитывать еще на три детских пособия в августе

Выплаты полагаются семьям с детьми до 16 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В августе россияне смогут получить сразу три пособия на несовершеннолетних детей. Однако выплаты получат только те семьи, которые ранее не успели подать заявления на помощь от государства в условиях пандемии коронавируса. Других дополнительных субсидий не предусмотрено.

Как напомнили в Пенсионном фонде России, семьи с детьми от трех до 16 лет могут рассчитывать на пособие в размере 20 тысяч рублей, а на малышей до трех лет россиянам выплатят сразу 15 тысяч рублей — по пять тысяч за апрель, май и июнь. На пособия также имеют право семьи с детьми от трех до семи лет, если их ежемесячный доход ниже двух прожиточных минимумов. Размер таких выплат зависит от региона проживания семьи, уточняет «Пятый канал».

Ранее распоряжение о выплатах на всех детей до 16 лет дал президент России Владимир Путин. Новое начисление тем, кто уже получал финансовую помощь, проведут автоматически. Родители, которые не успели оформить пособия, вправе подать заявление до 1 октября, напоминает телеканал 360.

В июле Минфин России перевел 555 млрд рублей на дополнительную поддержку семей с детьми на фоне коронавирусной инфекции, напоминает RT.

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