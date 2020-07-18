17 июля 2020

Поставлен новый мировой рекорд по числу больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Число больных коронавирусом в мире побило рекорд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Количество больных коронавирусом в мире перевалило за 14 миллионов человек. Россия оказалась в четверке стран с наибольшим числом случаев заражения.

«Наибольшее число случаев инфицирования зафиксировано в США», — уточняет RT. На момент публикации новости, согласно данным сайта университета Джонса Хопкинса, там выявлено 3 641 417 больных. На втором месте Бразилия, 2 046 328 больных. Третью строчку по заболеваемости занимает Индия, там 1 003 832 зараженных. Россия заняла четвертую строчку, у нас 758 001 больной.

Вирус распространился уже в 188 странах мира. Общее число зараженных COVID-19 во всех государствах составляет 14 049 207 человек. Умерли от коронавируса уже 601 494 зарегистрированных больных.

В России статистика заболеваемости COVID сильно изменилась за последнее время. В тройку областей с наибольшим количеством заражений поднялись сразу два региона УрФО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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