Свердловская область и ХМАО обогнали Петербург по заболеваемости COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России сменились регионы-лидеры по количеству новых случаев заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID. При этом Свердловская область, ХМАО и ЯНАО находятся в топ-10 по приросту больных.

«За последние сутки в России выявлено 6 406 заболевших новой коронавирусной инфекцией, из них 1 663 случая (26%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — пишет оперштаб. Больше всего случаев заболевания, как и раньше, обнаружили в Москве (575 больных). За ней оказалась Свердловская область (301 больной). Рекорд регион поставил еще вчера и сейчас сохраняет за собой вторую строчку. Впервые сегодня на третьем месте оказался ХМАО (249 больных). При этом Петербург (244 больных) с привычного второго места опустился уже до четвертого.

Среди других регионов УрФО самая высокая заболеваемость выявлена в ЯНАО (206 больных, 7 место). На несколько десятков человек меньше заразились в Челябинской области (131 больной, 11 место). В трех регионах, оказалось меньше сотни больных. Среди них: Пермский край (98 больных), Тюменская область (82 больных) и Курганская область (52 больных).

За сутки умерли 186 человек. Выздоровел 7681 человек. Больше всего здоровых в Москве (682 человека), Красноярском крае (373 человека) и Московской области (349 человек). Четвертое и пятое места по выздоровлениям заняли Свердловская область (336 человек) и ХМАО (333 человека). Среди прочих регионов УрФО вылечившиеся есть только в ЯНАО (273 человека) и Пермском крае (89 человек).

При этом в ХМАО 17 июля заявили, что готовы к снятию карантина. Регион соответствует обязательным требованиям Роспотребнадзора. Также 13 июля ученые рассказали, какие продукты полезны для борьбы с COVID. Главный из них — капуста, пишет телеканал « Царьград ».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.