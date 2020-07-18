Названы льготы для пенсионеров, о которых мало кто знает

Российские пенсионеры могут получить налоговые льготы и бесплатную диспансеризацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России существуют льготы для пенсионеров, о которых многие из них не знают. В частности, речь идет о налоговых льготах и финансовой помощи.

«Пенсионеры могут выплачивать меньшие суммы налогов либо освободиться от обязанности по их уплате в принципе. Для получения такого права нужно обратиться к специалистам ФНС с соответствующим пакетом документов», — пишет портал «Пронедра». Таким образом пожилые люди вправе получить освобождение от уплаты налога транспорт и недвижимое имущество (дом, квартиру, гараж или земельный участок).

Кроме того, в 2019 году в стране стартовали несколько социальных программ, которые направлены на оказание адресной помощи. В первую очередь они направлены на пожилых людей, размер пенсий которых ниже прожиточного минимума. Информацию о такой поддержке можно получить в местной администрации. Такими проектами, к примеру, предусмотрены закупки продуктов питания, предметов гардероба, а также оказание финансовой помощи, в том числе за счет региональных доплат.

Что касается работающих пенсионеров, им положен дополнительный отпуск и обязательная диспансеризация, отмечает издание. Еще почти все представители торговых сетей предлагают пожилым людям специальные скидки и акции в своих магазинах, которые действуют в определенные часы или при предъявлении пенсионного удостоверения.

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