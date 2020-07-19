В мире зафиксирован рекордный рост числа заразившихся COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный суточный рост выявленных случаев коронавируса. Речь идет почти о 240 тысячах заражений.
«Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 237 743 случая заражения новой коронавирусной инфекцией <…>. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 13 616 593», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на ВОЗ.
Предыдущий рекорд был установлен 12 июля. Тогда за 24 часа в мире было выявлено больше 230 случаев COVID-19. Страной-лидером по числу зараженных остаются США — 3 676 942 заражений. На второй строчке — Бразилия (2 046 328), на третьей — Индия (1 038 716). Россия занимает четвертое место (764 215).
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