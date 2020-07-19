Звездный диетолог назвала две причины ожирения в России

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Ранее Королева рассказала, как в период самоизоляции возможно не только не набрать вес, но и похудеть . В домашних условиях организм расходует меньше энергии и самое главное — контролировать количество калорий, считает эксперт.

Питание, с точки зрения Королевой, должно быть натуральное. «[Здоровое питание — это] то, что ели мама с папой, что ели деды и бабушки», — рассказала она. Отмечается, что необходимо есть мясо птицы, рыбу и сезонные продукты. Также стоит делать заготовки и заморозки.

Также Королева отметила, что россияне не информированы о правильном питании. «Нужно нести людям информацию, как поддержать здоровье, как обеспечить себе качество жизни», — поясняет она.

У россиян не хватает средств на полезную пищу, отмечает Королева. «В регионах еле сводят концы с концами, поэтому приходится есть бюджетные продукты», — рассказала она. По ее словам, большинство таких продуктов вкусные, но вредные. Среди них консервы, картофель, макароны.

Ранее Минздрав РФ опубликовал список регионов, в которых больше всего распространено ожирение. Эта болезнь чаще всего встречается в Алтайском крае, ЯНАО, Тюменской и Курганской областях. В целом по России каждый второй человек страдает ожирением, сообщает argumenti.ru .

В России у людей не хватает денег на правильное питание, и они не знают, как обеспечить свое здоровье. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог, регулярный участник теле- и радиопередач, профессор Маргарита Королева.

По словам Королевой, нужно питаться сезонными продуктами, чтобы не набрать лишний вес Фото: margaritakoroleva.ru

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