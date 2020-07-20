Для учителей хотят вернуть нормы времен СССР

В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для учителей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Госдуме разрабатывают законопроекты, которыми предлагается обеспечить педагогов удлиненным отпуском, правом досрочно выходить на пенсию, а также зарплатой не ниже средней по региону и стране. Об этом журналистам рассказал первый зампред комитета парламента по образованию и науке Олег Смолин.

Первая инициатива, по его словам, направлена на повышение правового статуса и улучшение условий труда педагогов. Это позволит избавиться от нехватки учителей, в том числе в селах. «Как мы знаем, в советский период все педагогические работники пользовались правом на удлиненный отпуск 56 календарных дней или 48 рабочих — произносилось это по-разному. Мы предлагаем <…> вернуться к тому, что педагоги когда-то имели — 56 календарных дней педагогический отпуск. Летний период это вполне позволяет», — приводит РИА «Новости» слова Смолина.

Кроме того, по его словам, авторы идеи предлагают исполнить прошлогоднее постановление Госдумы, в котором указано, что базовый оклад учителя (зарплата за 18 учебных часов) должна быть не менее 70% от средней зарплаты по региону. «Это означает, что работая чуть больше, чем на ставку, учитель действительно сможет получить на уровне средней по региону, но не за две (ставки), как это подчас имеет место сейчас», — добавил депутат.

Также в законопроекте есть положение о том, что средняя зарплата педагогов за одну ставку должна быть не ниже средней по стране. Это нужно для сокращения разницы между регионами, поскольку сейчас учитель в Москве может получать больше 100 тысяч рублей, а в регионе — 15 или 20. «Если не обеспечивается абсолютное соблюдение принципа равной оплаты за равный труд, то нужно хотя бы ограничить уровень этого неравенства», — считает Смолин.

Еще одним законопроектом предлагается внести изменения в пенсионный закон. Согласно документу, при 25-летнем стаже педагогические работники должны получать право на досрочную пенсию. Такая норма так же действовала в советский период. Внесение законопроектов в Госдуму запланировано на сентябрь этого года.

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