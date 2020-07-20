В Москве нашли убитой 90-летнюю доцентку ВГИКа

Женщина двое суток не отвечала на звонки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тело 90-летней женщины со множественными ранениями найдено в квартире жилого дома в Москве. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство».

«19 июля 2020 года в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту в городе Москве обнаружено тело женщины 1929 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — сообщили в ведомстве. Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах уточнил, что погибшей является доцент ВГИКа Ида Шур. Женщина не отвечала на звонки двое суток. Об исчезновении Шур в полицию сообщила ее подруга.

Женщина преподавала во ВГИКе с 1958 года. Автор множества учебных пособий, а также нескольких учебных программ по теории и истории музыкального искусства, уточняет «Национальная служба новостей». Имеет знаки отличия «Отличник кинематографии» и «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.