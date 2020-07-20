19 июля 2020
18 июля 2020
17 июля 2020

В ХМАО оцеплен вокзал, на месте работают кинологи

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Нижневартовск, железнодорожный вокзал, жд вокзал, город нижневартовск
Полицейские изучают территорию вокзала на предмет запрещенных и опасных веществ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) оцеплен железнодорожный вокзал. У здания стоят машины скорой помощи, пожарные и полиция. Оцепление подтверждают очевидцы и журналист URA.RU.

«Вокруг вокзала ходил кинолог с собакой, вовнутрь никого не пускают, из здания вывели всех сотрудников и посетителей», — рассказал URA.RU очевидец событий.

Начальник отдела общественных связей УМВД ХМАО Ольга Абмайкина официально подтвердила присутствие полицейских на ЖД вокзале, добавив, что «ничего опасного не обнаружено». Одновременно с этим источник в полиции Нижневартовска рассказал, что силовикам поступил анонимный звонок о том, что в Нижневартовске «заминирован вокзал». При этом звонящий не уточнил, какой именно — железнодорожный вокзал или аэровокзал. В связи с этим специальные мероприятия проводились на обоих объектах. По сообщению очевидца, который сейчас находится недалеко от аэропорта, оцепление вокруг него на 15:55 местного времени там не снято.

Ранее URA.RU писало о том, что в прошлом году по России прокатилась волна сообщений о лжеминировании. Дошла она и до ХМАО. Так, сообщения поступали о бомбах в торговых центрах, и других местах массового пребывания людей. Ни одно из них не подтвердилось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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