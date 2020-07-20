19 июля 2020
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В Кургане из-за дождя затопило улицы. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленные улицы Курган, автомобиль, потоп
Несколько курганских улиц затопило из-за сильного дождя (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из-за сильного дождя в Кургане затопило участки проспекта Машиностроителей и улицы Кирова. Об этом сообщили жители города в соцсетях

«Затопило участок ул. Машиностроителей возле спорткомплекса „Зауралец“», — рассказал Дмитрий Хапов в группе соцсети «ВКонтакте» «Заозерный LIVE». На фотографиях с места видно, что людям для перехода на другую сторону улицы приходится заходить в воду.

Также в Кургане из-за дождя пострадал участок улицы Кирова, на котором недавно начался ремонт. «Кирова. Новая дорога. Не доделали. Ливневку, говорят, сделали», — сообщил пользователь Мишка Михайлов в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган».

Ранее Главное управление МЧС России по Курганской области предупреждало, что в регионе ожидаются сильный дождь, гроза и град. Порывы ветра, по прогнозу, могут достигать 21 метра в секунду.

В Кургане затопило участок улицы возле спорткомплекса «Зауралец»
Фото: группа «Заозерный LIVE», соцсеть «ВКонтакте»
Чтобы перейти дорогу по пешеходному переходу, горожанам приходится мокнуть в воде
Фото: группа «Заозерный LIVE», соцсеть «ВКонтакте»
Потоп на улице Кирова, где идет ремонт
Фото: группа «Типичный Курган», соцсеть «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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