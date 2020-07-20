Из-за сильного дождя в Кургане затопило участки проспекта Машиностроителей и улицы Кирова. Об этом сообщили жители города в соцсетях
«Затопило участок ул. Машиностроителей возле спорткомплекса „Зауралец“», — рассказал Дмитрий Хапов в группе соцсети «ВКонтакте» «Заозерный LIVE». На фотографиях с места видно, что людям для перехода на другую сторону улицы приходится заходить в воду.
Также в Кургане из-за дождя пострадал участок улицы Кирова, на котором недавно начался ремонт. «Кирова. Новая дорога. Не доделали. Ливневку, говорят, сделали», — сообщил пользователь Мишка Михайлов в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган».
Ранее Главное управление МЧС России по Курганской области предупреждало, что в регионе ожидаются сильный дождь, гроза и град. Порывы ветра, по прогнозу, могут достигать 21 метра в секунду.
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