За последние годы стрит-арт уверенно занимает свое место в культурном пространстве российских городов. Курганская область становится примером успешного внедрения уличной живописи в повседневную городскую среду. Стрит-арт здесь уже перестает восприниматься как проявление вандализма — наоборот, он становится знаком городской идентичности и средством выразить творческий потенциал молодежи. Самые яркие работы уличных художников представило управление культуры региона. Подробности в фотогалерее URA.RU.