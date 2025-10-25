В управлении культуры показали самые яркие курганские муралы. Фотогалерея
Муралы стали частью городской среды в Курганской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
За последние годы стрит-арт уверенно занимает свое место в культурном пространстве российских городов. Курганская область становится примером успешного внедрения уличной живописи в повседневную городскую среду. Стрит-арт здесь уже перестает восприниматься как проявление вандализма — наоборот, он становится знаком городской идентичности и средством выразить творческий потенциал молодежи. Самые яркие работы уличных художников представило управление культуры региона. Подробности в фотогалерее URA.RU.
Портрет героя-разведчика Рихарда Зорге
