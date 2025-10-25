Логотип РИА URA.RU
В управлении культуры показали самые яркие курганские муралы. Фотогалерея

26 октября 2025 в 02:16
Муралы стали частью городской среды в Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За последние годы стрит-арт уверенно занимает свое место в культурном пространстве российских городов. Курганская область становится примером успешного внедрения уличной живописи в повседневную городскую среду. Стрит-арт здесь уже перестает восприниматься как проявление вандализма — наоборот, он становится знаком городской идентичности и средством выразить творческий потенциал молодежи. Самые яркие работы уличных художников представило управление культуры региона. Подробности в фотогалерее URA.RU. 


  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/10

Портрет героя-разведчика Рихарда Зорге

Фото: сайт Управления культуры Курганской области

