В Свердловской области вдвое выросло число зараженных медиков

Коронавирусом заболели свыше 1 000 медработников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Свердловской области количество зараженных коронавирусом медработников достигло 1 000 человек. Об этом сообщил URA.RU председатель профсоюза медицинских работников Сергей Угринов. На начало июля этот показатель, по данным уральского полпредства, составлял 390 человек, еще 100 человек ждали результатов теста на коронавирус.

Поскольку всего в регионе выявлено 18 000 зараженных, это высокий процент заболеваемости. По данным главы профсоюза, умерли четыре медика, а не один, как гласит официальная статистика. «К сожалению, на заболеваемость медиков влияет такой фактор, как скученность. Кроме того, средства индивидуальной защиты не всегда используются правильно и в полном объеме — тот же одноразовый комбинезон применяется по 3-4 раза. Но у сотрудника есть выбор: или использовать уже надевавшийся комбинезон, или идти вообще без всего», — рассказал Сергей Угринов.

А вот на страховые выплаты могут претендовать далеко не все зараженные медики. На текущий момент их получили примерно 300 человек из 1 000. «При назначении выплат действуют очень строгие правила, введенные постановлением правительства РФ от 16 мая. Комиссия должна доказать, что у работника был контакт непосредственно с пациентом, зараженным коронавирусом. Если, например, медик заразился коронавирусом от коллеги, то на выплату он претендовать не может. Мы считаем, что это неправильно. Наше мнение: платить — так уж всем», — сказал Сергей Угринов.

Он добавил, что часто возникают ситуации, когда медицинский работник заражается от пациента до подтверждения у последнего диагноза. В подобных случаях контакт доказать очень сложно, поэтому медик также остается без страховых выплат. К тому же, в больницах до сих пор часть персонала не может претендовать на страховку — например, санитары, переведенные в разряд немедицинских работников. «Мы пытаемся решить эти вопросы и через Федерацию профсоюзов, и через Фонд социального страхования, но в Москве нас пока не слышат», — добавил Сергей Угринов.

Как писало URA.RU, если медик заразился коронавирусом, он имеет право на выплату в 68,8 тысячи рублей. Если заболевший приобрел инвалидность I группы, страховая выплата превысит 2 млн рублей, II группы — 1,37 млн рублей, III группы — 688 тысяч рублей. В случае смерти медработника от коронавируса его семья может претендовать на 2,7 млн рублей.