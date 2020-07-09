В регионе свободны менее 15% коек для пациентов с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Специалисты Росздравнадзора проверяют выполнение свердловским минздравом требований оперштаба по борьбе с коронавирусом, сообщила руководитель Росздравнадзора по Свердловской области Оксана Федосеева в ходе встречи с полпредом Николаем Цукановым.

«[Проверка] проводится во исполнение Протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. В первую очередь проверяется качество медицинской помощи больным COVID-2019, а также соответствие коечного фонда минимальным требованиям», — сообщила Федосеева.

В ходе совещания обсуждалась работа медиков в условиях пандемии. С начала пандемии более 390 медиков заболели коронавирусом при исполнении ими служебных обязанностей, проверяется еще 100 случаев. Николай Цуканов подчеркнул, что необходимо продолжить контроль за работой системы здравоохранения и обратить особое внимание на своевременность медицинской помощи по другим направлениям, в частности, в сфере онкологии и кардиологии.

URA.RU сообщало, что в Свердловской области свободно менее 15% коек для пациентов с коронавирусом, что меньше, чем требуется региону в соответствии с приказом Минздрава РФ от 19 марта о перепрофилировании больниц под COVID-госпитали. В пятницу, 10 июля в регионе начнет работу госпиталь на базе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», который стоял пустым более 3 месяцев.