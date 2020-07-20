Ливень затопил дома и машины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Улицы города Нижние Серги в Свердловской области затопило после ливня. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Из-за осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных домов», — сообщает пресс-служба МЧС. По данным очевидцев, поток сметает практически все на своем пути.

Потоп принес в город разрушения. По некоторым данным, повреждены машины и жилые дома. Сотрудники МЧС совместно с местной администрацией проводят эвакуацию жителей. Для этого из Екатеринбурга была отправлено 50 спасателей и семь плавсредств. В ГУ МЧС РФ по Свердловской области создадут оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.