В Свердловской области ливнями затопило целый город. ВИДЕО

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Ливень в Челябинске, авто, ливень, красная машина, дождь
Ливень затопил дома и машины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Улицы города Нижние Серги в Свердловской области затопило после ливня. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Из-за осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных домов», — сообщает пресс-служба МЧС. По данным очевидцев, поток сметает практически все на своем пути.

Потоп принес в город разрушения. По некоторым данным, повреждены машины и жилые дома. Сотрудники МЧС совместно с местной администрацией проводят эвакуацию жителей. Для этого из Екатеринбурга была отправлено 50 спасателей и семь плавсредств. В ГУ МЧС РФ по Свердловской области создадут оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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