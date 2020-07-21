Первая российская вакцина от коронавируса готова

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В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что до конца 2020 года планируется произвести более 200 миллионов доз российской вакцины от COVID-19. Власти РФ собираются вакцинировать 50 миллионов человек. По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в гражданский оборот вакцина поступит в августе, пишет « Утро.ру ».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что клинические испытания вакцины были успешно завершены . У всех добровольцев выработался иммунитет к COVID-19. Для подтверждения эффективности вакцины все тестировавшие вакцину на 42-е сутки пройдут контрольное обследование.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными центра уже сделаны. Первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил изданию «Аргументы и факты» замминистра обороны РФ. По словам Цаликова, на момент выписки все добровольцы, принявшие участие в испытании препарата, чувствовали себя нормально.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции готова. Речь идет о препарате, в создании которого участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Об этом заявил первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

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