20 июля 2020

Первая российская вакцина от коронавируса готова

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула
Оценки результатов испытаний препарата уже сделаны Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции готова. Речь идет о препарате, в создании которого участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Об этом заявил первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными центра уже сделаны. Первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил изданию «Аргументы и факты» замминистра обороны РФ. По словам Цаликова, на момент выписки все добровольцы, принявшие участие в испытании препарата, чувствовали себя нормально.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что клинические испытания вакцины были успешно завершены. У всех добровольцев выработался иммунитет к COVID-19. Для подтверждения эффективности вакцины все тестировавшие вакцину на 42-е сутки пройдут контрольное обследование.

В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что до конца 2020 года планируется произвести более 200 миллионов доз российской вакцины от COVID-19. Власти РФ собираются вакцинировать 50 миллионов человек. По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в гражданский оборот вакцина поступит в августе, пишет «Утро.ру».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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