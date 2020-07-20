Минобороны РФ завершило испытания вакцины от коронавируса

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса, проводимые Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи, успешно завершены. Об этом сообщили в военном ведомстве.
«Утром 20 июля вторая группа в составе 20 добровольцев выписана из военного госпиталя», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны России. Подчеркивается, что у добровольцев выработался иммунитет к COVID-19. В ведомстве отмечают, что все тестировавшие вакцину на 42-е сутки вновь пройдут контрольное обследование. Это необходимо для подтверждения эффективности вакцины.
Ранее Минобороны объявило результаты испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывали совместно с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи. Доктор биологических наук, полковник Сергей Борисевич рассказал, что 20 июля добровольцы выпишутся, пишет
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.