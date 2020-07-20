19 июля 2020

Минобороны РФ завершило испытания вакцины от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, прививка, шприц, игла, медицина, вирус, вакцина от гриппа
У всех добровольцев, тестировавших вакцину, выработался иммунитет к COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса, проводимые Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи, успешно завершены. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Утром 20 июля вторая группа в составе 20 добровольцев выписана из военного госпиталя», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны России. Подчеркивается, что у добровольцев выработался иммунитет к COVID-19. В ведомстве отмечают, что все тестировавшие вакцину на 42-е сутки вновь пройдут контрольное обследование. Это необходимо для подтверждения эффективности вакцины.

Ранее Минобороны объявило результаты испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывали совместно с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи. Доктор биологических наук, полковник Сергей Борисевич рассказал, что 20 июля добровольцы выпишутся, пишет RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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